17-11-2017 16:27

Perigo de incêndio rural nos próximos dias

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alerta para «perigo de incêndio rural» a partir desta sexta-feira com subida de temperaturas.

A ANPC, baseando-se na informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, avisa para um novo «período de tempo seco e subida de temperatura, para valores acima da média para esta época do ano».

«Estão reunidas condições favoráveis à propagação de incêndios rurais na eventualidade de se verificarem ignições do material lenhoso, uma vez que o país atravessa um já longo período de seca e, além disso, existe ainda grande quantidade de material combustível acumulado e susceptível de arder rápida e violentamente nos espaços florestais», acrescenta a ANPC.

Nesse sentido, não é permitida a realização de queimadas, fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias de atravessamento ou circundantes.