17-11-2017 12:07

“Lifestyle Weekend” no Puralã Hotel

O Puralã Wool Valley Hotel & Spa, na Covilhã, promove a partir de hoje, a segunda edição do evento “Lifestyle Weekend”.

Até domingo estão programadas várias iniciativas. Amanhã há um jantar de degustação da nova carta outono/inverno do hotel, da autoria do chef Hélder Bernardino, seguido de um desfile de criações exclusivamente criadas por estudantes de Design de Moda da UBI.

No sábado o Puralã propõe uma visita livre ao Museu dos Lanifícios e uma ida à Quinta dos Termos, com provas de vinhos incluídas. O dia termina com o lançamento do livro “Beira Alta… Naturalmente”, de Maria de Fátima Veiga.