17-11-2017 11:28

IPG integra Rede de Investigação da Montanha

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) integra a Comissão Executiva da Rede Nacional de Investigação da Montanha (RNIM) que vai ser apresentada na Guarda a 11 de dezembro, foi hoje anunciado. O IPG refere que a RNIM «vai promover o desenvolvimento de uma rede de montanhas de investigação a nível nacional, juntamente com atividades de investigação e desenvolvimento experimental, em estreita articulação com o ensino, a aprendizagem e a inovação». O projeto atuará em domínios como segurança alimentar, disponibilidade de alimentos, agricultura e produção florestal sustentáveis, clima, ambiente, eficiência de recursos e matérias-primas, saúde, bem-estar e alterações demográficas, produção energética eficiente, limpa e segura, recursos naturais e hábitos socioculturais, conhecimento, património e turismo. Segundo o IPG, a iniciativa também pretende «criar uma rede de responsabilidade social sustentada no estabelecimento de estratégias e parcerias que visem o fortalecimento do conhecimento e da identidade territorial, capacitando este território de uma maior atratividade e qualidade de vida».