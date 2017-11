17-11-2017 10:47

Tempo ameno e seco até quarta-feira

O tempo seco vai continuar pelo menos até à próxima quarta-feira, altura em que poderá haver precipitação, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo Maria João Frada, as temperaturas mínimas serão relativamente baixas, sobretudo no nordeste transmontano e Beira Alta, onde poderá haver formação de geada, e vão variar entre os 0 e os 4 graus, no litoral entre os 6 e os 11 e no interior do Alentejo entre os 6 e os 8 graus. «Há uma grande amplitude térmica entre as noites e os dias», disse, indicando que as temperaturas máximas permanecem elevadas para a época, podendo variar entre os 18 e os 22 graus Celsius.

O IPMA adianta que, a partir de quarta-feira, há uma probabilidade de precipitação «da ordem dos 50 por cento».