17-11-2017 10:19

Recrutam-se voluntários para apoiar doentes na ULS Guarda

Estão abertas as inscrições para novos voluntários de apoio aos utentes da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Os interessados devem imprimir e preencher a ficha disponível no site da ULS e entregar no Hospital Sousa Martins ou nas residências paroquiais, Casa Véritas, Casa de Santa Luzia e Instituto Politécnico da Guarda. As inscrições devem ser efetuadas até 11 de dezembro. Mais informações no Grupo de Voluntariado para apoio aos doentes do Hospital Sousa Martins através do email candido.andrade@sapo.pt .