16-11-2017 18:23

CIMBSE espera que revisão de portagens passe pela abolição

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) espera que a revisão de portagens para o Interior, hoje admitida pelo Governo, se traduza na abolição do pagamento ou, no mínimo, numa redução de 50 por cento. «Se a consequência dessa possibilidade for a abolição, obviamente que vemos isso com bons olhos, até porque foi o que sempre pedimos, porque é aquilo que todos os agentes económicos da região têm estado a pedir 'a gritos' e também porque é aquilo que é efetivamente necessário para ajudar a região», referiu à agência Lusa o presidente da CIMBSE, Paulo Fernandes.

Em reação às declarações do ministro, o autarca do Fundão salientou ainda que a abolição das portagens nas antigas Scut seria o instrumento que «mais justiça» poderia fazer ao Interior, principalmente após o que aconteceu com a catástrofe dos incêndios deste ano e o «consequente aumento da pressão sentida ao nível do abandono e desertificação do território». «Se já tínhamos problemas, agora temos ainda mais e de facto o que precisamos é de respostas como esta, que mudem os custos de contexto e ajudem as pessoas a ficarem e a investirem», sublinhou, reiterando que «as portagens penalizaram fortemente a região». Por outro lado, Paulo Fernandes reivindicou que, «se em causa estiver apenas uma redução, então que essa redução seja no mínimo de 50 por cento, de modo a corresponder ao Produto Interno Bruto (PIB) per capita da região, que é sensivelmente 50 por cento inferior ao dos grandes centros urbanos». «Esperamos não estar apenas perante mais uma mera declaração de intenções e, tendo em conta que estamos em sede de discussão do Orçamento do Estado, parece-nos que faria todo o sentido que esta revisão fosse imediatamente contemplada, de modo a entrar em vigor já em janeiro», acrescentou.