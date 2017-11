16-11-2017 17:16

Exposição sobre desporto inaugurada hoje na Biblioteca Municipal do Fundão

Está patente, até 16 de dezembro, na Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, a exposição de livros “Fundamentos da Educação Física e Desporto”. A mostra surge no seguimento da oferta dos livros de Eduardo Saraiva à Biblioteca Municipal e poderá ser visitada de terça a sexta-feira, das 9h30 às 13 horas e das 14 às 18 horas. Às segundas-feiras e sábados, das 14 às 18 horas. Hoje, às 17h30, realiza-se o colóquio “Corpo, Desporto e Cultura”, com o Carlos Neto, professor na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa.