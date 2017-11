16-11-2017 16:41

Alunos de doutoramento já se podem inscrever no concurso "3 minutos, 1 slide .... A Tua tese!"

Estão abertas, até 22 de novembro, as inscrições para a edição deste ano do “3 minutos, 1 slide .... A Tua tese!”, que devem ser feitas através do e-mail pimf@ubi.pt. No âmbito do concurso, os estudantes de doutoramento são desafiados a apresentar a sua tese em três minutos e receber um dos prémios, patrocinados pelo Instituto Coordenador da Investigação e pelo Banco Santander-Totta, que serão entregues aos cinco melhores. O concurso vai decorrer no dia 24 de novembro, a partir das 9h30, no edifício WorkIn@FCSH, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Podem participar todos os alunos de doutoramento, inscritos em qualquer um dos cursos de 3.º ciclo da UBI e cujo trabalho de investigação decorra no âmbito de uma das Unidades de Investigação integradas no ICI.