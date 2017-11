16-11-2017 16:07

Jornadas Históricas de Seia comemoram 20 anos

A vigésima edição das Jornadas Históricas de Seia, que começam hoje, vai fazer a retrospetiva deste ciclo de conferências iniciado há vinte anos na cidade serrana.

Até sábado, vinte oradores vão abordar e refletir sobre outros tantos temas correspondentes a cada edição e contribuir para a “Memória histórica dos 20 anos das Jornadas Históricas de Seia”, o objetivo central deste ano. Promovida pelo Arquivo Municipal, a iniciativa decorre no auditório da Casa Municipal da Cultura e, à semelhança das anteriores, conta com um painel de conferencistas de reconhecido mérito científico e académico. O médico legista Pinto da Costa, o político e professor universitário Adriano Moreira, o pensador frei Bento Domingues, o musicólogo Rui Vieira Nery, o sociólogo e político David Justino (presidente do Conselho Nacional de Educação) e o historiador Fernando Catroga (coordenador científico das Jornadas) – que será alvo de reconhecimento municipal por parte da autarquia – são alguns dos oradores confirmados.

As Jornadas incluem amanhã (17h10) o lançamento do livro “Seia na Rota da Ciência, Duas décadas: 20 anos de Jornadas Históricas”, por Jaime Gouveia. À noite haverá um concerto lírico por Conceição Seabra e convidados na Casa da Cultura. Paralelamente estão patentes nas galerias diversas exposições sobre o espólio da Grande Loja Feminina de Portugal- Estrela de Alvorada de Viseu, do Museu do Brinquedo, do Museu Natural da Eletricidade e dos particulares Rui Veloso e da Agência Funerária António Simões & Irmão, Lda. Com um custo de 40 euros, as inscrições podem ser efetuadas no Arquivo Municipal, através do telefone 238 081 392 ou pelo email arquivomunicipal@cm-seia.pt.