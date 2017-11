16-11-2017 15:27

Abertas inscrições para curtas-metragens a apresentar no Fórum Mundial da Água

O projeto "Portugal Rumo a Brasília 2018" e o festival CineEco têm inscrições abertas para curtas-metragens sobre a água para exibição no Fórum Mundial da Água, no Brasil, foi hoje anunciado. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 15 de janeiro de 2018. O grande vencedor receberá um prémio no valor de 250 euros. Os interessados podem obter todas as informações sobre o concurso e a ficha de inscrição na página da internet do festival CineEco (www.cineeco.pt).