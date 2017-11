16-11-2017 10:43

Autoridades continuam a procurar homem desaparecido em Trancoso

Bombeiros e GNR continuam hoje a procurar o homem de 90 anos que na segunda-feira foi dado como desaparecido em Tamanhos, no concelho de Trancoso. As buscas realizadas até ao momento «em áreas próximas e mais afastadas da aldeia» de Tamanhos revelaram-se infrutíferas, disse à agência Lusa uma fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda. O homem desapareceu da sua residência e a GNR acredita que, «face à pouca mobilidade e à idade avançada», não se terá deslocado para muito longe da localidade onde residia. Alguns relatos dão conta que se terá ausentado na companhia de um cão «que também não aparece», indicou a fonte. As buscas, reiniciadas pelas 8 horas de hoje, contam com a participação de moradores e de seis militares e dois binómios da GNR e de elementos dos Bombeiros Voluntários de Trancoso, com um total de 15 elementos e cinco veículos.