15-11-2017 17:46

Jornadas Nacionais de Neonatologia começam amanhã na Covilhã

As XLVIªs Jornadas Nacionais de Neonatologia realizam-se pela primeira vez na Covilhã, amanhã e na sexta-feira, numa organização da Sociedade Portuguesa de Neonatologia.

Aquele que é o maior evento científico anual desta entidade vai reunir cerca de 300 profissionais de todo o país ligados aos problemas dos recém-nascidos e dos bebés prematuros.

O encontro tem como objetivos a formação e atualização contínua de médicos, enfermeiros e demais profissionais desta área, «a identificação de questões e problemas comuns na neonatologia e a promoção da investigação com a finalidade de implementar as melhores práticas clínicas e oferecer os melhores cuidados de saúde aos bebés», referem os promotores.

Em debate estarão temas como “Medicina Perinatal”, “Infeção”, “Boas Práticas”, “Rastreios Neonatais em Portugal” e ainda a apresentação das conferências “Partos Alternativos” e “Paralisia Cerebral em Portugal no Século XXI: um desafio do presente para o futuro”.

As jornadas decorrem no Hotel Tryp Covilhã Dona Maria e contam com o apoio local do Centro Hospitalar Cova da Beira (CHCB).