15-11-2017 17:05

Aldeias Históricas com Wi-Fi

Foi aprovada a candidatura “Aldeias Históricas de Portugal - Smart Lands”, no âmbito da Linha de Apoio do Turismo de Portugal - Disponibilização de Redes Wi-Fi.

Segundo a Associação de Desenvolvimento Turístico, trata-se de «um passo importante para a valorização do território, mas também um contributo para o aumento da competitividade, fortalecimento da rede de doze aldeias no domínio digital e a projeção do destino».

O projeto implica um investimento de cerca de 743 mil euros e beneficiará de um incentivo de 650 mil euros, abrangendo Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso.

A Aldeias Históricas de Portugal é uma associação que tem como objetivo promover o desenvolvimento turístico desta rede de localidades.