15-11-2017 16:30

Sporting da Covilhã vence Benfica de Castelo Branco

Sporting da Covilhã e Benfica de Castelo Branco defrontaram-se esta manhã em jogo particular, no Estádio Santos Pinto. A jogar em casa os serranos, que competem na II liga, venceram por 3-0 a formação albicastrense, que joga Campeonato de Portugal.

Os golos foram apontados por Erivelto, Adul Seidi e Índio. O próximo jogo dos leões da serra está marcado para este sábado às 11horas, no Santos Pinto, frente ao Recreio de Águeda, também um encontro particular.