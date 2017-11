15-11-2017 13:01

Mantém-se tudo em aberto na CIMBSE

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) reuniu pela primeira vez após as eleições de outubro e deixa tudo na mesma quanto à composição da sua estrutura dirigente. Na terça-feira os autarcas decidiram que não haverá mudanças na equipa e nos secretários executivos enquanto os órgãos não estiverem no execício total das suas funções. A única alteração deveu-se à substituição de José Monteiro como vice-presidente da CIMBSE. O antigo autarca de Celorico da Beira, que não se recandidatou ao cargo, foi rendido por Carlos Ascensão, novo presidente daquele município. A próxima reunião do Conselho Intermunicipal deve acontecer ainda antes do final do ano.