15-11-2017 10:34

Aluna de Design Moda da UBI apresenta coleção em evento do Lisboa Design Show

Henriqueta Macuacua, estudante finalista do Mestrado em Design de Moda da Universidade da Beira Interior (UBI), participou no Africa Fashion by LXD, evento dedicado a estilistas e designers africanos, integrado no Lisboa Design Show. A estudante apresentou uma coleção designada “Memórias do Malangatana”, inspirada na estética deste artista. A ubiana combinou a sua cultura africana com a cultura europeia, através da modelagem, cores e técnicas usadas no processo de criação. Nos cinco dias do Lisboa Design Show, participaram mais de 300 designers/marcas portuguesas das áreas do design de produto e design moda e mais de 20 estilistas africanos que apresentaram a sua criatividade e excentricidade aos milhares de potenciais compradores.