14-11-2017 16:24

Capacidade de limpeza de gelo e neve reforçada na Guarda

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou hoje que instalou um novo silo de sal-gema na Guarda para reforçar a sua capacidade de intervenção nas operações de limpeza de gelo e de neve nas estradas da região.

O novo silo de sal-gema foi instalado na zona adjacente à estação ferroviária da Guarda e tem capacidade para 60 toneladas, refere a IP. Segundo a fonte, o equipamento «vem reforçar acapacidade de intervenção» da empresa, «permitindo vantagens a nível da operação, pela redução dos custos de conservação e a diminuição dos desperdícios». A IP refere que os benefícios são alcançados através da automatização total do processo de enchimento dos limpa-neves, que, de forma fácil, rápida e mais segura, pode ser efetuada pelo próprio operador do veículo. O novo silo permite também «a manutenção mais prolongada do sal-gema com características ideais para a sua aplicação, uma vez que o produto não está em contacto com a humidade ou água», a eliminação das perdas de sal-gema no processo de carga e de armazenagem e do «risco de infiltração nos solos e linhas de água, o que representa uma importante vantagem ao nível ambiental». Em relação a veículos, indica que no final de 2016 e no início deste ano passaram a integrar a frota da IP no Centro de Limpeza de Neve da Serra da Estrela dois novos veículos limpa-neves.