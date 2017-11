14-11-2017 16:16

Richie Campbell anima passagem de ano na Guarda

A festa de final de ano na Guarda vai ser celebrada com os ritmos reggae de Richie Campbell, anunciou hoje a autarquia.

O evento, que já é uma tradição na cidade mais alta, contempla ainda um brinde coletivo ao Novo Ano, um espetáculo de fogo-de-artifício e a atuação do DJ João Vaz (Rádio Comercial) pela noite dentro.

Já a "Guarda Cidade Natal" abre portas no dia 1 de dezembro. Até dia 25 desse mês haverá inúmeras atrações na Praça Velha e nas ruas envolventes do centro histórico.