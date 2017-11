14-11-2017 15:15

Covilhã em destaque no El País

O concelho da Covilhã, a sua história e potencialidades são o tema de um artigo publicado no dia 10 de novembro no El País, jornal de referência em Espanha. O artigo, da autoria do antigo Ministro da Cultura Espanhol, César António Molina, surge na secção “El Viajero”, uma das rubricas mais populares do jornal. A Covilhã é apresentada como uma cidade portuguesa de grande potencial, devido aos recursos naturais, com a Serra da Estrela como ex-libris, à inovação científica e tecnológica que a Universidade da Beira Interior garante, não esquecendo a recuperação do património industrial. Para César Molina, a reabilitação, reconstrução e conservação do «imenso património industrial», conferindo-lhe novas funções, deverá ser a grande aposta do Município e do Estado Português. O artigo faz ainda referência a grandes figuras da história mundial nascidas na Covilhã, como o explorador Pêro da Covilhã ou os Irmãos Faleiro, pioneiros da cosmografia. O antigo Ministro da Cultura fala ainda da transumância e destaca o papel histórico decisivo da comunidade judaica no desenvolvimento da Industria dos Lanifícios.