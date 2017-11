14-11-2017 13:15

Requalificação do parque municipal da Guarda inaugurada no Dia da Cidade

A Guarda vai celebrar 818 anos com a inauguração das obras de requalificação do parque municipal.

A empreitada foi adjudicada a 19 de agosto de 2016 à empresa João Tomé Saraiva por cerca de 274.421 euros mais IVA.

De acordo com o programa hoje divulgado em reunião de Câmara, o Dia da Cidade, comemorado a 27 de novembro, inclui atividades desportivas, lúdicas e o concerto de Pedro Abrunhosa no TMG.

A sessão solene está agendada para as 10h45 e pelas 18h30 será ligada a iluminação de Natal. Este ano, a autarquia não vai distinguir personalidades.