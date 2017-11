14-11-2017 09:52

Autoridades procuram homem desaparecido em Trancoso

Bombeiros e GNR estão a procurar um homem de 90 anos que foi dado como desaparecido em Tamanhos, no concelho de Trancoso, disse hoje à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda. O alerta para o desaparecimento do homem, que sofre de Alzheimer, foi dado pelas 19h10 de ontem. Participam nas buscas, que foram iniciadas ontem e retomadas hoje de manhã, 13 homens e cinco viaturas dos Bombeiros Voluntários de Trancoso e da GNR.