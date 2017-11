13-11-2017 22:46

Promotores do “Movimento pelo Interior” recebidos por António Costa

Os promotores do “Movimento pelo Interior” foram hoje recebidos pelo primeiro-ministro, que pediu a antecipação dos seus calendários para a apresentação de medidas para uma reforma estrutural nos domínios da fiscalidade, educação e presença do Estado no território.

A posição de António Costa foi transmitida aos jornalistas pelo presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, em São Bento, no final de uma hora de reunião.

Além de Álvaro Amaro, estiveram presentes o presidente da Câmara de Vila Real, o socialista Rui Santos, o antigo ministro social-democrata Silva Peneda, e o presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Politécnicos, Nuno Mangas.

«O primeiro-ministro pediu se era possível anteciparmos o nosso calendário para que este movimento se pudesse extinguir no final do primeiro semestre do próximo ano», adiantou Álvaro Amaro. Na sua opinião, «com este movimento reformador, o país vai conhecer uma discussão profunda sobre medidas concretas para o interior do país, designadamente em áreas como a política fiscal, o papel do Estado no território e a educação».