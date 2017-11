13-11-2017 18:58

Bastonário da Ordem dos Advogados reuniu com profissionais na Covilhã

O Bastonário da Ordem dos Advogados (OA), Guilherme Figueiredo, esteve hoje na Covilhã, a propósito da iniciativa "Bastonato de Proximidade", uma série de encontros com os advogados de todo o país.

Guilherme Figueiredo passou ainda pelo Tribunal da Covilhã. Com este «contacto direto» o objetivo é que seja possível conhecer «a realidade de uma forma mais concreta».

A necessidade de reocupação de um edifício para o Tribunal do Trabalho foi um dos temas abordados durante a visita. Saiba mais na próxima edição de O Interior.