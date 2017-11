13-11-2017 14:32

Bicicletas elétricas prestes a chegar à UBI

O concurso internacional para a aquisição de cem bicicletas elétricas já foi adjudicado e o contrato assinado com o agrupamento de empresas vencedor. A Órbita Bicicletas Portuguesas Lda. e Empresa Ciclista Miralago S.A. vão fornecer os veículos, adquiridos no âmbito do Projeto U-BIKE Operação UBI. Neste momento, as bicicletas estão já a ser customizadas e serão entregues em breve. Estudantes, professores, investigadores e funcionários da UBI podem ainda inscrever-se para utilizar as bicicletas elétricas nas suas deslocações, num raio de aproximadamente 30 quilómetros. O Projeto U-BIKE Portugal foi desenvolvido no âmbito do Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR).