13-11-2017 12:08

Câmara de Seia angaria mais de 10 mil euros em conta solidária

Foram angariados mais de 10 mil euros, pela Câmara de Seia, numa conta bancária criada para apoiar as vítimas do concelho que foram atingidas pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro.

Num nota divulgada hoje pela autarquia, através da conta solidária foi angariado, até ao momento, «o montante de 10.954,49 euros».

«O fundo de apoio, conta solidária gerida por esta Câmara Municipal, destina-se em exclusivo para ajudar diretamente as famílias afetadas pelos incêndios florestais do concelho de Seia», é referido no comunicado.

A autarquia de Seia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, justifica a divulgação da verba angariada por «questões de transparência e rigor».

Os valores angariados com a conta solidária (criada na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Serra da Estrela, com o IBAN: PT50-0045 4080 4029 3110 5079 5) serão «exclusivamente investidos» no apoio direto às famílias afetadas pelos incêndios florestais do concelho, nomeadamente «na recuperação de imóveis de habitação e na criação de condições que permitam restaurar a sua qualidade de vida», segundo a fonte.

Quem colaborar com a conta solidária e pretender recibo para efeitos de benefício fiscal, deve contactar o Município de Seia através de correio eletrónico (incendios@cm-seia.pt) ou por telefone (n.º 238 310 237).