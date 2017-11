13-11-2017 11:23

Temperaturas vão baixar a partir de amanhã

As temperaturas vão descer três a quatro graus Celsius na terça-feira em todo o país, prevê o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Segundo as previsões, esta descida varia de região para região, sendo que no interior as mínimas serão mais baixas e nalguns casos podem rondar os zero graus Celsius e com formação de geada.

Em relação à chuva, existe uma possibilidade de ocorrência nos dias 17 e 18, no entanto, o IPMA é cauteloso e fala num «cenário com alguma incerteza e com uma probabilidade relativamente baixa a rondar os 20/25 por cento».