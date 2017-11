13-11-2017 10:17

Queijos Tavares e Lactibar entre os melhores queijos de Portugal

O queijo fresco de ovelha “Seia” dos Queijos Tavares, de Seia, e o queijo de cabra “Quinta da Cabreira” (cura prolongada) da Lactibar – Lacticínios do Sabugal venceram as respetivas categorias do concurso “Queijos de Portugal” promovido pela Associação Nacional dos Industriais de Lacticínios.

A nona edição deste desafio premiou os 21 melhores queijos nacionais e atribuiu 41 menções honrosas, das quais cinco foram atribuídas a produtores da região. São eles o queijo de ovelha curado (Queijos Tavares), o queijo de cabra – cura normal (Queijos Lagos, Seia), os queijos mistura – cura normal – da Queijaria Joaquim Duarte Alves (Soalheira, Fundão) e da Soalheiralves – Joaquim António Duarte Alves e Filhos (Soalheira). A mesma distinção foi atribuída ao queijo mistura (cura prolongada), da Queijaria Joaquim Duarte Alves (Soalheira). Este ano estiveram a concurso 193 queijos, de 55 empresas, que foram avaliados por um painel de 24 jurados. «O objetivo primordial da ANIL face ao Concurso “Queijos de Portugal” reside em fomentar o desenvolvimento da indústria e melhorar o posicionamento dos queijos portugueses no mercado e, ao mesmo tempo, reforçar o reconhecimento deste produto junto do consumidor», adiantam os promotores.