12-11-2017 19:20

Conhecidas as equipas que vão jogar Taça de Honra

Jogou-se esta tarde a pré-eliminatória da Taça de Honra da Associação de Futebol da Guarda.

Foram doze as equipas dos Distritais da Iª e IIª Divisão que jogaram esta fase e os resultados foram os seguintes:

Freixo de Numão 0 – 5 Trancoso

Celoricense 2 – 0 FC Pala

Estrela de Almeida 2 – 2 Sabugal (5-6).

Aguiar da Beira 5 – 1 Vila Cortez

Vilanovenses 1 – 1 Soito – 1 (3-0)

Paços da Serra 1 – 2 S. Romão

Assim, Trancoso, Celoricense, Sabugal, Aguiar da Beira, Vilanovenses e S. Romão juntam-se à Desportiva de Manteigas, Guarda Unida, Figueirense, Casal de Cinza, Vila Franca das Naves, Foz Côa, SC Meda, Gouveia, Castelos e SC Vilar Formoso que ftinha já garantida a passagem à próxima fase marcada para 4 de fevereiro de 2018. As restantes eliminatórias irão realizar-se nos dias 4 março e 25 de abril, estando a final marcada para 12 de maio.