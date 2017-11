12-11-2017 14:25

ExpoAves Beira Interior termina hoje

O Clube Ornitológico da Beira Interior, com o apoio do município do Fundão, organizou ao longo do fim-de-semana a Xª edição da ExpoAves Beira Interior.

No certame, que decorre no Pavilhão Multiusos do Fundão, será possível aprecriar várias espécies de aves em exposição, assistir a espetáculos de aves exóticas e rapinas, seguidos de uma ação de sensibilização ecológica. O ertame chega hoje ao fim com um magusto de S. Martinho, pelas 17 horas.