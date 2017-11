11-11-2017 15:22

Castanha e jeropiga celebradas com jantar e concurso em Famalicão da Serra

Decorre no fim-de-semana a XIIª Festa da Castanha e da Jeropiga, em Famalicão da Serra (Guarda), numa organização do Centro Cultural local.

A novidade deste ano acontece hoje Dia de São Martinho, e é um “Jantar a quatro mãos”, confecionado pelo Chef Valdir Lubave e o Chef Nuno Silva, inspirado na castanha e jeropiga, desde as entradas à sobremesa. Já amanhã tem lugar a recolha de jeropiga nas adegas dos produtores da aldeia, a partir das 9 horas, para o concurso “O nosso melhor mosto abafado”. Os néctares em prova serão avaliados por Rodolfo Queiroz, enólogo e diretor técnico da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI), e os resultados vão ser divulgados à tarde, durante o tradicional magusto comunitário na praça principal de Famalicão (16 horas). A animação está a cargo do grupo de Bombos do Rancho Folclórico As Cantarinhas, do Telhado (Fundão), do grupo de percussão “Tokavakalhar”, das concertinas dos “Foligaitos” (Centro Cultural de Famalicão) e da “Marchinha do Botequim”, da Azambuja.

Iniciado em 2006, o evento aposta na recuperação e valorização dos produtos da terra, como são a castanha e a jeropiga, sendo que o concurso serve simbolicamente para enaltecer e motivar a produção de excelência da jeropiga.