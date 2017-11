11-11-2017 14:52

Caloiros do IPG são hoje "batizados"

A Semana do Caloiro do Instituto Politécnico da Guarda (IPG) está a decorrer até domingo.

A festa de receção aos novos estudantes do IPG começou na segunda-feira com o tradicional arraial da cerveja e realiza-se entre o bar “Bacalhau” e o pavilhão do estádio municipal.

Depois de Quim Barreiros, que subiu ontem ao palco, decorre hoje o tradicional desfile e batismo dos caloiros na Alameda de Santo André e, à noite, atuam a Tuna Académica da Guarda – Copituna d’Oppidana e os Slow J, antes dos DJ Jerule e Dilcio. A Semana do Caloiro termina amanhã com um baile retemperador no “Bacalhau” animado por DJ Edd.