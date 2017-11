11-11-2017 13:03

Mêda comemora hoje feriado municipal

A Câmara da Mêda comemora hoje o Feriado Municipal com várias atividades que começaram com o hastear da bandeira no edifício dos Paços do Concelho.

O programa contempla, pelas 14h30, uma sessão solene em que participa o secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches. Para as 16 horas está agendada a inauguração de um monumento alusivo à Mêda, seguindo-se, pelas 17h30, o tradicional magusto de São Martinho no mercado municipal. As comemorações terminam pelas 21 horas, na nave de exposições do mercado municipal, com o espetáculo de Tiago Maroto.