10-11-2017 18:10

Guitarrista António Chainho atua esta noite no Sabugal

O guitarrista e compositor António Chainho atua amanhã (21h30) no auditório municipal do Sabugal, no âmbito das comemorações do Dia do Concelho.

O mestre é um dos mais conceituados guitarristas portugueses, que, ao destacar a guitarra do fado e aliar a tradição à modernidade, vai desenvolvendo experiências com novas e diferentes tendências. A sua carreira tem-se pautado por uma intensa procura e criação de uma nova música que, partindo do fado, valorize a guitarra portuguesa. Com nove discos editados – o mais recente “Fado (en)Cante” foi editado em março – António Chainho (1938) já atuou com Paco de Lucia, John Williams, José Carreras, KD Lang, Paulo de Carvalho, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso, Ana Bacalhau, Teresa Salgueiro, Maria Bethânia, Elba Ramalho, Caetano Veloso e muitos outros artistas de mundos muito diversos.

No Sabugal, António Chainho será acompanhado por Ciro Bertini (baixo e acordeão) e Tiago Oliveira (viola de fado). Com mais de 50 anos de carreira, o guitarrista foi recentemente considerado um dos «50 músicos mais influentes da World Music» pela revista internacional “Songlines”.