10-11-2017 17:47

PSD Covilhã marca eleições para 13 de janeiro

Realizam-se a 13 de janeiro do próximo ano as eleições para os órgãos concelhios do PSD na Covilhã, no mesmo dia em que decorrem as diretas para a liderança do partido.

A decisão foi tomada na sexta-feira, em assembleia de militantes, onde participaram cerca de duas dezenas de sociais-democratas. Ainda não são conhecidas candidaturas, mas já se sabe que o atual presidente da mesa, João Nuno Serra, não será «candidato nem à mesa da Assembleia de militantes nem à concelhia». O dirigente considera que é tempo de «refundar o PSD da Covilhã e para isso é necessário trazer pessoas novas e novas pessoas, que ajudem quem lá está». Nesta reunião foi ainda aprovada a constituição de uma comissão interna para elaborar uma moção a apresentar no Congresso nacional do partido que defenda a alteração estatutária que permita em futuros actos eleitorais, sejam legislativas ou autárquicas, a possibilidade da realização de eleições directas para a escolha dos candidatos. João Nuno Serra adianta que esta será uma forma de «abrir o PSD à sociedade». Uma decisão que, garante, «nada tem a ver com os resultados obtidos nas últimas autárquicas» pelo partido naquele concelho.