10-11-2017 17:02

13ª Feira do Livro já começou em Vila Nova de Foz Côa

Já abriu, em Vila Nova de Foz Côa, mais uma edição da Feira do Livro. O evento começou hoje e decorre até dia 26 no Centro Cultural local.

Estão programadas conversas com autores, apresentações e lançamentos de livros, bem como sessões de autógrafos. No dia 18 (16h30), Carlos d’Abreu apresentará a obra “[Des(en)cantos] e (alguns) gritos”.

Mas haverá também um dia (24) exclusivamente dedicado às crianças, com sessões de contos na Biblioteca Municipal pela contadora de histórias Virgínia Millefiori.

No dia seguinte (21 horas) haverá um encontro e sessão de autógrafos com Raul Minh’alma. A feira é organizada pela autarquia e destina-se a «incentivar a leitura e o gosto pelos livros, que poderão ser adquiridos a preços acessíveis».