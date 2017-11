10-11-2017 10:47

Profissionais debatem medicina nos Encontros de Outono na Cova da Beira

“Medicina ao encontro das populações” é o tema da Iª edição dos Encontros de Outono na Cova da Beira, que se realiza hoje no auditório da Misericórdia de Belmonte.

O evento de cariz médico-científico destina-se a promover a cooperação institucional entre os profissionais. Serão debatidos três eixos: “Disfunção Eréctil: marcador precoce da doença cardiovascular”, “Trauma Pediátrico e Obstétrico” e “Patologia Nodular da Tiróide e Paratiróides”.

Ontem decorreram quatro cursos (Suturas, Interpretação Básica do ECG, Controlo da Dor no Doente Oncológico e Suporte Básico de Vida da American Heart Association).

O encontro é organizado pelo Centro Hospitalar Cova da Beira, Agrupamento dos Centros de Saúde da Cova da Beira e Faculdade de Ciências da Saúde da UBI, com o apoio da Câmara de Belmonte.