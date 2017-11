10-11-2017 10:22

3.034 pessoas contactadas na operação “Idosos em Segurança 2017” da GNR na Guarda

A GNR realizou mais de 261 ações de sensibilização e contactou 3.034 idosos durante a operação “Idosos em Segurança 2017”, levada a cabo no passado mês de outubro.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, foram mobilizados dezenas de militares das secções de programas especiais e dos postos territoriais que abordaram pessoalmente os idosos nas suas residências, nos centros de dia, lares, Misericórdias, igrejas e em diversas entidades de saúde. «Estas ações foram realizadas com o objetivo de que adotem alguns procedimentos de segurança, no sentido de não serem vítimas de crimes, em particular de situações de violência, burlas, furtos e roubos», adianta a GNR, que continuará a acompanhar esta faixa da população ao longo do ano através de visitas regulares às suas residências de forma a contribuir para a melhoria do seu sentimento de segurança.