09-11-2017 18:04

Tema da próxima Feira das Tradições em Pinhel já foi escolhido

“Música e Instrumentos” vai ser o tema da 23ª edição da Feira das Tradições e Atividades Económicas, organizada pelo município de Pinhel. A decisão foi tomada hoje em reunião do Executivo da Câmara Municipal, que também aprovou as normas de participação no Concurso de Fotografia Objetiva Pinhel, também ele subordinado ao mesmo tema. Da ordem de trabalhos destaque ainda para a aprovação da abertura do procedimento para a execução da empreitada de recuperação e valorização das muralhas do Castelo de Pinhel, uma intervenção cujo valor irá rondar os 400 mil euros, contando com o apoio dos fundos comunitários ao abrigo de uma candidatura apresentada junto da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.