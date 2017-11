09-11-2017 17:41

Apicultores da Serra da Estrela preocupados com morte de abelhas e falta de alimento

A Associação de Apicultores do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE) mostrou-se preocupada com os prejuízos dos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro, admitindo que os produtores da região vivem «uma situação complicada».

Segundo José Lages, presidente da Assembleia Geral da Associação de Apicultores do PNSE, que tem sede em Gouveia, os fogos causaram "muitos prejuízos" nos apiários instalados na região.

Segundo o responsável, a alguns apicultores arderam colmeia e a outros, como é o seu caso, arderam os pastos. Em Seia e Gouveia, em toda a zona do PNSE, «houve prejuízos enormíssimos

O dirigente associativo diz que a situação vivida na zona do PNSE «é preocupante» e, se não existirem apoios, muitos dos apicultores atingidos pelos incêndios «acabam com as abelhas».

A Associação de Apicultores do PNSE tem atualmente inscritos e a pagar quotas cerca de 30 associados, mas pelas contas do presidente da Assembleia Geral existem «muitos mais apicultores, mas não estão inscritos» na coletividade.

Entretanto, o Crédito Agrícola (CA), através do Núcleo Motard do Centro de Cultura e Desporto, anunciou hoje que, no sábado, vai entregar meia tonelada de alimento para abelhas a vários apicultores do concelho de Seia. A iniciativa solidária de sábado vai contar com a participação do pluricampeão nacional de motociclismo, Mário Patrão, natural do concelho de Seia, e tem o apoio do CA da Serra da Estrela e do Município de Seia.