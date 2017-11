09-11-2017 17:00

Aquilo estreia “Poetas & Etcetera” no TMG

O Aquilo Teatro estreia hoje no TMG (21h30) a sua última peça, intitulada “Poetas & Etcetera”, com encenação de Antónia Terrinha.

Esta produção, que é reposta amanhã, é uma reflexão sobre a poesia e os poetas concebida «de forma despretensiosa e com humor», onde um encontro (ou desencontro) entre poetas irá revelar as humanidades, sentimentos, desejos e saudades do vivido e não vivido, adianta o grupo da Guarda.

«Numa altura em que cada vez mais falta a poesia, beleza, abstração e filosofia precisamos dos poetas! Esta produção teatral do Aquilo nasce como forma de manifesto e contraria o conceito que a poesia tem de ser inacessível, elitista e severa, pretendendo assim, humanizá-la na sua forma e conteúdo. Que seria de nós sem os poetas», lê-se ainda no texto de apresentação da peça, que estreou ontem no pequeno auditório.

A autoria do texto é de Antónia Terrinha e Anabela Teixeira, e a interpretação de Anabela Chagas, Carlos Morgado, Elisabete Fernandes, Pedro Leitão, Sara Nunes e Vítor Freitas.