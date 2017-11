09-11-2017 16:40

Área das Ciências da Saúde da UBI entra no ranking das 500 melhores

A área das Ciências da Saúde da Universidade da Beira Interior (UBI) foi reconhecida, pela primeira vez, como fazendo parte do lote das 500 melhores do mundo. O ranking Clinical, pre-clinical & health, integrado no Times Higher Education, coloca o trabalho de ensino e investigação que se faz na UBI no intervalo 401-500. O ranking avaliou 13 indicadores distribuídos pelas cinco grandes missões das universidades: ensino, investigação, número de citações, transferência de conhecimento e projeção internacional, nas quais a UBI consegue ver reconhecida a aposta feita em métodos de formação inovadores e num centro de investigação de qualidade.