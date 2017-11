09-11-2017 11:21

ULS Guarda desafia restaurantes a incluírem prato “saudável” nos menus no Dia Mundial da Diabetes

Assinala-se na terça-feira o Dia Mundial da Diabetes e a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda quer celebrar simbolicamente a data desafiando os restaurantes do distrito a integrarem nos seus menus um prato “saudável”.

A iniciativa está a ser promovida pela Unidade Funcional da Diabetes e do Serviço de Medicina do Hospital Sousa Martins. «Conhecendo a relação entre as dietas hipercalóricas, a obesidade e a Diabetes Mellitus, a intervenção tem como objetivo apelar aos restaurantes para serem cada vez mais cuidadosos com os pratos que apresentam nos menus aos seus clientes», refere a ULS.

O prato que criarem deve integrar a ementa no dia 14 e, se possível, toda a semana. Os estabelecimentos interessados devem inscrever-se através do email comunicacao@ulsguarda.min-saude.pt e posteriormente vão receber um distintivo que deverá afixar na entrada do restaurante nessa data.