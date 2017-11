08-11-2017 18:02

Aguarelas do general Ribeiro Arthur no MHMA

O Museu Histórico-Militar de Almeida (MHMA) mostra até dia 30 as aguarelas do general Ribeiro Artur.

A par da sua carreira militar, Bartolomeu Sezinando Ribeiro Arthur (1851-1910) foi pintor, crítico de arte e uniformólogo, produzindo um número muito significativo de aguarelas dedicados ao uniforme português, numa coleção que pertence ao Arquivo Histórico Militar. A exposição é um complemento à coleção permanente de figurinos militares portugueses do MHMA.