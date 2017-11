08-11-2017 16:58

Homem tenta assaltar Agência Bancária em Castelo Branco

Um homem com cerca de 30 anos tentou assaltar uma agência do BPI, na rua Sidónio Pais, em Castelo Branco. O episódio aconteceu ontem, quando um indivíduo partiu uma das vitrinas com pedras e entrou no banco.Os funcionários chamaram a PSP, que se deslocou ao local e deteve o assaltante.