08-11-2017 16:20

Câmara do Sabugal distingue personalidades no Feriado Municipal

O concelho do Sabugal comemora na sexta-feira os 721 anos da confirmação do Foral de Dom Dinis com um programa que inclui atividades culturais e uma sessão solene onde serão distinguidas algumas personalidades com ligação ao município. O ponto alto das comemorações será a sessão solene durante a qual serão atribuídas medalhas de Mérito Empreendedor (Manuel José Lopes), de Mérito Científico (João Manuel Graça Frade), de Mérito Social (Arcebispo de Évora - José Francisco Sanches Alves) e Medalha de Mérito Cívico (Liga dos Combatentes, cinco presidentes de Juntas de Freguesia, Comandante do Comando Territorial da GNR da Guarda - Coronel Cunha Rasteiro, e Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas - General Pina Monteiro).