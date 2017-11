08-11-2017 15:30

Funeral de Simão Santiago realiza-se na quinta-feira

O funeral de Simão Santiago realiza-se amanhã, quinta-feira, em Trancoso, às 14 horas, informou fonte da família.

O corpo do advogado de 77 anos já está a ser velado na capela do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, e seguirá amanhã para a sua terra natal.

O funeral devia ter-se realizado esta tarde, mas o velório foi interrompido ontem à noite pela PSP, que recolheu o corpo para ser autopsiado por ordem do Ministério Público.

O DIAP ((Departamento de Investigação e Ação Penal) de Lisboa está a investigar o surto de legionella no Hospital São Francisco Xavier que já causou duas mortes e infetou 38 pessoas.