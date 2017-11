08-11-2017 15:29

Concurso de presépios no Fundão com inscrições abertas

Estão abertas, até 24 de novembro, as inscrições para o XIV Concurso de Presépios, promovido pelo Município do Fundão. O concurso tem como objetivos manter viva uma tradição cultural secular e dinamizar a construção de presépios no concelho do Fundão, sendo dirigido a pessoas em nome individual, entidades culturais e juvenis, IPSS, Juntas de Freguesia e Escolas e Agrupamentos. Este concurso terá três categorias: presépios de pequeno porte (até 50 cm), presépios de grande porte (superior a 50 cm) e presépios ao vivo. Serão atribuídos prémios aos trabalhos classificados em 1º, 2º e 3º lugar, em cada uma das duas primeiras categorias, no valor de 150, 100 e 75 euros, respetivamente, sendo que no caso dos presépios ao vivo será atribuído um único prémio ao vencedor, no valor de 100 euros. Os interessados em participar poderão inscrever-se através do endereço de e-mail ver.educacao.social@cm-fundao.pt.