08-11-2017 14:57

"A Descoberta do Património" no Sabugal

A rubrica mensal "À Descoberta do Património" recomeça hoje (14h30), no Sabugal, com o tema "Mensagens Escritas na Pedra: Epigrafia Romana e Medieval do Sabugal".

O orador é o arqueólogo Marcos Osório, do Gabinete de Arqueologia e Museologia da autarquia. A sessão já está a decorrer na biblioteca municipal.