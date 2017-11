08-11-2017 12:46

UBI em projeto de tratamento e reutilização de águas residuais

O tratamento e reutilização de águas residuais em pequenos aglomerados urbanos, com menos de dois mil habitantes, é o objetivo do projeto IDIaqua que foi aprovado pela Comissão de Gestão do INTERREG V entre Espanha e Portugal (POCTEP) e que conta com a participação da Universidade da Beira Interior (UBI). Com um financiamento de um milhão de euros, o consórcio que vai aplicar as medidas aprovadas integra 15 entidades da Península Ibérica, entre centros de investigação, universidades, empresas municipais de abastecimento de água e empresas privadas.

IDIaqua terá a duração de três anos, durante os quais criará infraestruturas em laboratórios de centros de investigação das universidades envolvidas e nas empresas do consórcio, que permitirão desenvolver investigação em conjunto e aplicar mais rapidamente os resultados nas empresas envolvidas. Na UBI, o projeto é liderado pelo docente António Albuquerque e a investigação será realizada no Departamento de Engenharia Civil e Arquitetura (DECA) e na Unidade de Investigação FibEnTech. Além de António Albuquerque (DECA), fazem parte do projeto Rogério Simões e Arlindo Gomes, ambos pertencentes ao Departamento de Química (DQ) da UBI. Os três investigadores integram a Unidade de Investigação FibEnTech.

Em termos materiais, a UBI vai beneficiar do aperfeiçoamento dos meios de investigação nos laboratórios do DECA e DQ, que já estão preparados para investigação no âmbito do tratamento e reutilização de águas.