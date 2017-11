08-11-2017 09:29

Câmara de Seia realiza ações de estabilização dos solos na Mata do Desterro

A Câmara Municipal de Seia anunciou que vai realizar, no dia 18, na Mata do Desterro, duas ações de estabilização de solos atingidos pelos incêndios dos dias 15 e 16 de outubro. As ações para estabilização de encostas e criação de estruturas de retenção em linhas de água estão abertas à participação de voluntários, anuncia a autarquia. «Ambas as atividades estão agendadas para o dia 18, uma durante a manhã, entre as 09 e as 12 horas, e a outra da parte da tarde, entre as 13h30 e as 16h30, e estão abertas à participação de todos os que pretendam colaborar na mitigação desta tragédia, numa ação de voluntariado», adianta a fonte.

Segundo a autarquia, as intervenções pretendem cumprir dois objetivos: «O primeiro enquanto medida de emergência de proteção dos solos e conservação dos ecossistemas e o segundo enquanto medida de sensibilização, através da demonstração prática de como atuar em áreas ardidas, em particular nas zonas de maior declive, reforçando, por outro lado, a necessidade de conservação da floresta e proteção dos solos da erosão». Serão desenvolvidas várias intervenções como a instalação de barreiras para controlar a erosão das encostas, com recurso a resíduos florestais e a troncos recolhidos no local, entre outros materiais. A atividade é limitada ao número máximo de 30 participantes. Os interessados podem fazer as inscrições na página internet da Câmara Municipal de Seia, em www.cm-seia.pt.